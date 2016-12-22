В Ставропольском крае двое погибли в ДТП с автобусом из Тбилиси

Рейсовый автобус и зерновоз «КамАЗ» столкнулись в Андроповском районе Ставропольском края, два человека погибли, семеро пострадали, передает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района (ЕДДС).
«На данный момент погибли два человека, семеро находятся в тяжелом состоянии, из них двое — это дети», — сказали в ЕДДС. Там отметили, что всех пострадавших госпитализировали в больницу Невинномысска.
В свою очередь по данным источника «Интерфакса», в результате столкновения пострадали 20 человек, эту информацию подтвердил и неназванный собеседник ТАСС.
В ГИБДД заявили ТАСС, что вероятно, ДТП произошло по вине водителя автобуса. На сайте МЧС по Ставропольскому краю добавили, что информация об инциденте поступила в ведомство в 04:05 мск, автомобили столкнулись на 295 км федеральной автомобильной дороги «Кавказ» между населенными пунктами Курсавка и Куршава.
В МЧС добавили, что попавший в аварию автобус шел по маршруту Тбилиси — Краснодар.