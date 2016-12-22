Климкин назвал позорными итоги госэкзаменов по математике на Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «позорными» результаты Внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике украинских школьников. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



По его словам, эта тема для него «особенно больная». «Это же тотальная катастрофа!» — сказал Климкин. По его словам, 48% поступающих в высшие учебные заведения не смогли решить задачу «уровня восьмого класса». Климкин заявил, что, таким образом, каждый второй выпускник школы не может ориентироваться в «элементарных математических правилах».



Глава МИД Украины отметил, что, если не будут фундаментально изменены подходы к преподаванию, не будет стимулирования «молодежи» и не будет «осознания», что качественное образование является «жизненной необходимостью», а не формальностью, то страна «рискует оказаться нигде».



Климкин сказал, что образование — путь к успешному будущему, и, сворачивая с него, можно обречь себя на «периферию жизни». Украинский министр иностранных дел заявил, что это касается не только предмета математика, который ему близок, а также и остальных, таких как английский язык, история, география и, «что поражает», украинский. «Вдумайтесь?! И этого никто не замечает! Вас это не шокирует?» — сказал глава МИДа.

На Украине школьники для поступления в высшие учебные заведения сдают Внешнее независимое оценивание (ВНО). Оно проводится в основном в виде теста. На Украине система ВНО стала формироваться с 2004 года.



В четверг, 16 августа, директор Центра оценивания качества образования Вадим Карандий, который занимается обработкой результатов ВНО, сообщил, что у украинских школьников есть проблемы по математике, передает Укринформ. Он отметил, что только 52% смогли решить задачи на действия с дробями. Карандий пояснил, что такая тема проходится в седьмом и восьмом классах​. В 2018 году Внешнее независимое оценивание по математике сдавали 106,4 тыс. человек.