Вокалистка американской группы Huntress покончила жизнь самоубийством
Общество, 13:04
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Вокалистка американской группы Huntress покончила жизнь самоубийством
В США вокалистка хеви-метал-группы Huntress Джилл Джанус покончила с собой в возрасте 43 лет. Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявления ее семьи и участников группы.
В заявлении говорилось, что ранее у Джанус диагностировали биполярное расстройство и она долгое время боролась с психическим заболеванием.
Один из основателей группы — гитарист Блейк Мехл — на своей странице в Facebook написал, что они с Джанус в течение девяти лет вместе создавали дом, семью и проект Huntress.
«Надеюсь, ты нашла мир, который ты не смогла найти на этой планете», — добавил музыкант.
Джилл Джанус была вокалисткой в группе Huntress с момента ее основания в 2009 году. За этот период музыканты записали три студийных альбома.