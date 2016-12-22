Вокалистка американской группы Huntress покончила жизнь самоубийством

В США вокалистка хеви-метал-группы Huntress Джилл Джанус​ покончила с собой в возрасте 43 лет. Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявления ее семьи и участников группы.

В заявлении говорилось, что ранее у Джанус диагностировали биполярное расстройство и она долгое время боролась с психическим заболеванием.

Один из основателей группы — гитарист Блейк Мехл — на своей странице в Facebook написал, что они с Джанус в течение девяти лет вместе создавали дом, семью и проект Huntress.

«Надеюсь, ты нашла мир, который ты не смогла найти на этой планете», — добавил музыкант.

Джилл Джанус была вокалисткой в группе Huntress с момента ее основания в 2009 году. За этот период музыканты записали три студийных альбома.



