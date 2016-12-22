Украинцам сообщили о выгоде при отказе от централизованного водоснабжения

Украине необходимо отказаться от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного для того, чтобы повысить энергоэффективность. Об этом сообщает украинский портал «Обозреватель» со ссылкой на заявление члена коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Марии Яковлевой.
«В любом городе Европы, тем более в столицах стран, на сегодняшний день есть система зонирования и практически отсутствуют централизованные поставки горячей воды», — отметила она в эфире ObozTV, комментируя соответствующую инициативу вице-премьер-министра страны Геннадия Зубко.
Яковлева добавила, что власти выберут наиболее подходящий вариант новой системы горячего водоснабжения. По ее словам, в зависимости от некоторых факторов они построят тепловой пункт на несколько домов или целый квартал, или же котельное оборудование будет установлено в квартирах в индивидуальном порядке.
Среди возможных рисков реализации данного предложения Яковлева назвала «непрофессиональное» исполнение «гениальной» идеи.