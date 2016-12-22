Украинцам сообщили о выгоде при отказе от централизованного водоснабжения

Главу дагестанского ФОМС заподозрили в мошенничестве на ₽210 млн

В Польше перевернулся автобус с украинскими туристами

В Белоруссии заявили о планах выпускать конкурента пикапа УАЗ

Роспотребнадзор рассказал о правилах сбора и хранения грибов

Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41

Семья осужденного летчика Ярошенко вылетела в США для встречи с ним

ЦБ раскрыл данные о хакерских атаках в период ЧМ-2018

В Крыму рассказали о целях поездок украинских туристов на полуостров

Американского рэпера Young Thug арестовали в Голливуде

Пекин выразил протест после публикации доклада Пентагона об армии Китая

В сенате США заявили об отсутствии доказательств сговора Трампа с Россией

Пользователи столкнулись с глобальным сбоем в работе Twitter

Стали известны даты прощания и похорон певицы Ареты Франклин

Украинская компания связала данные о поставках двигателей КНР с Россией

Во Флориде из-за стрельбы на школьном матче пострадали два человека

Independent узнала о сомнениях следователей по поводу инцидента в Лондоне

Адвокат Бутиной рассказал о создании в интернете фонда в ее поддержку

Мюллер потребовал тюремный срок для экс-советника Трампа Пападопулоса

ПВО Саудовской Аравии перехватили выпущенную хуситами ракету

В Канаде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

СМИ сообщили о попытках властей США получить доступ к шифрованию Facebook

Глава Каталонии заявил о решимости воплотить идею создания республики

Американский десантный корабль Carson City вошел в Черное море

В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6

Reuters узнал о кибератаках на кампанию кандидата в конгресс США

СМИ узнали о запрете водителю убитых в ЦАР журналистов общаться с прессой

Экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт портовую инспекцию в Херсоне

Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook

В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия