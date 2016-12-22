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В Белоруссии заявили о планах выпускать конкурента пикапа УАЗ
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В Белоруссии заявили о планах выпускать конкурента пикапа УАЗ
Бизнес, 11:17
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В Белоруссии заявили о планах выпускать конкурента пикапа УАЗ

В Белоруссии завод «Юнисон» начнет собирать пикап индийской марки Mahindra, который схож по конструкции с российским пикапом УАЗ. Об этом сообщает портал Tut.by.

«Цена для нашего рынка еще не сформирована, но можем точно сказать, что [пикап Mahindra] дешевле УАЗа. Большим преимуществом также считаем наличие мощного дизельного мотора под капотом», — заявил гендиректор завода Дмитрий Егоров.

По его словам, «Юнисон» видит для индийского пикапа хорошую нишу. Егоров уточнил, что автомобиль будет пользоваться спросом среди лесников, фермеров и дорожников.

В описании пикапа Mahindra говорится, что это полноприводный пикап с лицензионным «мерседесовским» турбодизелем мощностью 140 лошадиных сил и с шестиступенчатой коробкой передач. Грузоподъемность автомобиля — 1 т.

Согласно описанию Tut.by, интерьер пикапа не отличается качественной отделкой. Тем не менее автомобиль оснащен удобными сиденьями, и его могут выпускать как с одиночной кабиной, так и с двухрядной. «В целом, на фоне того же УАЗ «Патриот» выглядит Mahindra не хуже», — заключил портал.

Теги: Белоруссия , выпуск , конкуренция , УАЗ
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