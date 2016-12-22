Стали известны даты прощания и похорон певицы Ареты Франклин

Американскую певицу Арету Франклин, скончавшуюся в возрасте 76 лет, похоронят в Детройте 31 августа, сообщает Reuters.
Прощание с певицей будет проходить 28 и 29 августа в Музее афроамериканской истории имени Чарльза Райта.
Похороны пройдут в храме Великой благодати, после чего ее тело предадут земле на кладбище Вудлон. Однако на службе будут присутствовать только члены семьи и друзья.
Исполнительница в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел Арета Франклин умерла из-за рака поджелудочной железы 16 августа. Она родилась в 1942 году в городе Мемфис, штат Тенесси. Однако певица выросла и провела большую часть жизни в Детройте, штат Мичиган. Впервые она стала записывать песни в 14 лет. В 1967-1968 годах десять ее песен попали первую десятку Billboard. Франклин получила 18 премий Grammy, а в 1987 она стала первой женщиной, которая попала в Зал славы рок-н-ролла.