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В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия
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В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия
Общество, 01:46
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В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия

В турецком городе Терджан пять человек погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в офисе муфтия, говорится в сообщении администрации провинции ​Эрзинджан.

Инцидент произошел 17 августа около 15:00 по местному времени (совпадает с московским) в здании местной администрации. Во время собрания один из сотрудников муфтията открыл огонь по присутствующим из своего пистолета.

Среди погибших оказался заместитель муфтия. Сам стрелявший попытался покончить жизнь самоубийством, но его отвезли в больницу, где он впоследствии скончался. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

​Прокуратура Терджана начала проверку происшествия.

Теги: Турция , стрельба
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