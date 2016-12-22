Reuters узнало о кибератаках на кампанию кандидата в конгресс США

СМИ узнали о запрете водителю убитых в ЦАР журналистов общаться с прессой

Экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт портовую инспекцию в Херсоне

Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook

В Турции пять человек погибли при стрельбе в офисе муфтия

В Мексике обнаружили около 50 тонн синтетических наркотиков

Климкин заявил о «грустной улыбке» от объяснений Австрии о визите Путина

Moody's и S&P понизили рейтинг Турции из-за обвала национальной валюты

Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США

Московские власти отказались согласовать «Велоночь» в центре

Почти 60% американцев сочли отношение Трампа к России слишком дружелюбным

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Захарова шуткой отреагировала на решение Госдепа урезать помощь Сирии

Судья по делу Манафорта сообщил о поступающих ему угрозах

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РФС попросил УЕФА прояснить детали нападения на российских журналистов

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Компания Маска попросила Трампа отменить тарифы на поставки из КНР

В разбившемся в Эквадоре автобусе нашли более 600 кг наркотиков

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Как Минфин предлагает компаниям из «списка Белоусова» поделиться доходами

В коалиции США рассказали о подготовке к финальной стадии борьбы с ИГ

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Рязанской области