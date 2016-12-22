В Мексике обнаружили около 50 тонн синтетических наркотиков
Общество, 01:26
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В Мексике обнаружили около 50 тонн синтетических наркотиков
Морская пехота Мексики обнаружила около 50 тонн синтетических наркотиков в штате Синалоа, сообщает газета Excelsior.
По данным издания, находку обнаружили 16 августа на двух складах в сельской местности. Наркотики под названием «кристалл» были закопаны в яме глубиной четыре метра в бочках и мешках. В ходе разведывательной операции морские пехотинцы также нашли нарколабораторию.
По данным военных, семь тонн препарата были уже подготовлены к продаже на первом складе. В то же время там казалось более 400 бочек и 50 мешков с наркотиком. На втором складе нашли еще 100 бочек с запрещенными веществами.
Как отмечает газета, эта партия наркотиков стала одной из крупнейших в истории Мексики.