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Бывший президент Уругвая отказался от сенатской пенсии
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Бывший президент Уругвая отказался от сенатской пенсии
Общество, 23:25
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Бывший президент Уругвая отказался от сенатской пенсии

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, известный своим скромным образом жизни, отказался от пенсии сенатора, сообщает BBC News.

Мухике сейчас 83 года. Он был президентом Уругвая с 2010 по 2015 годы, а потом был избран в сенат страны. С 14 августа он покинул пост сенатора и вышел на пенсию. Срок его полномочий истекал в 2020 году, но Мухика пояснил, что он «устал после долгого пути».

Как отмечает BBC, Мухика отказался жить в президентском дворце, когда занимал высшую государственную должность. В то же время он отдавал большую часть своей президентской зарплаты на благотворительность. На момент, когда он занял должность президента, у него в собственности был только автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года.

Хосе Мухика был членом леворадикальной вооруженной группы повстанцев Тупамарос в 1960-х и 1970-х годах и около 14 лет провел в военных тюрьмах.​ В 2013 году он подписал закон о создании регулируемого легального рынка марихуаны в стране.

Теги: Уругвай , Пенсия
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