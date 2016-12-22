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На Украине запретили несколько десятков видов российских лекарств
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На Украине запретили несколько десятков видов российских лекарств
Общество, 22:27
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На Украине запретили несколько десятков видов российских лекарств

На Украине запретили реализацию, хранение и применение более 60 лекарственных препаратов, большая часть из которых произведена в России. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (.pdf).

Как отмечается в документе, основной причиной запрета препаратов стал ввоз с нарушением требований законодательства Украины.

В списке запрещенных препаратов присутствуют более 40 наименований лекарств, изготовленных в России, среди них «Гастрофарм», «Глицин», «Имунофан», «Панавир», «Семакс». Также в перечень вошли препараты, произведенные на Украине, в Польше, Венгрии, Болгарии, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Австрии.

В июле 2017 года в Минздраве Украины предложили запретить продажу лекарств, произведенных в России и на неподконтрольных Киеву территориях. В ведомстве отметили, что «работают над подготовкой расширения санкций в отношении Российской Федерации». Аналитическая компания RNC Pharma в апреле 2017 подсчитала, что российские производители лекарств, в случае если правительство Украины введет запрет, могут потерять 1,5–1,7 млрд руб.

Теги: лекарства , Украина
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