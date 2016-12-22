Минэкономразвития объяснило замедление оборота розничной торговли в июле

Минэкономразвития связало замедление роста оборота розничной торговли в июле до 2,5% с завершением группового этапа чемпионата мира по футболу, после которого часть болельщиков уехала из России. Об этом говорится в документах ведомства.

Согласно материалам, темпы роста оборота розничной торговли в июле снизились до 2,5% год к году, тогда как в июне этот показатель составлял 3,0%. Как отмечается в документе, это «было связано в том числе с завершением группового этапа чемпионата мира по футболу».

В подготовленном Центробанком обзоре, поступившем в РБК в конце июля, говорилось, что ЧМ-2018 внес свой вклад в рост оборота розничной торговли. Согласно документу, дополнительный вклад в июне составил 3% (около 0,2 п.п. в годовом сопоставлении). Отмечается, что рост продовольственных товаров ускорился сильнее, чем непродовольственных.