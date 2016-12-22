Адвокат рассказала о задержании Ильдара Дадина в брянском суде

В Брянском областном суде задержали и составили протокол на оппозиционера Ильдара Дадина, который приехал на рассмотрение апелляции на продление ареста активисту Денису Бахолдину. Об этом сообщила РБК адвокат Бахолдина Светлана Сидоркина.

«Дадина задержали в суде за выкрики во время заседания с критикой суда, на него составили протокол, в настоящее время его отпустили», — рассказала она.

По словам Сидоркиной, протокол составлен по ч. 2 ст. 17.3 КоАП (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению порядка), которая предусматривает штраф от 500 до 1000 руб. Как сообщает «Медиазона», суд продлил арест Бахолдину до 29 августа. Он обвиняется в участии в запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

5 июля Дадина задержали во время проведения одиночного пикета у здания ФСБ. По словам оппозиционера, своей акцией он хотел поддержать задержанного организатора «Русских маршей» Юрия Горского.