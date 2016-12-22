Умер автор песен Пугачевой и Ротару Николай Зиновьев

Николай Зиновьев. 2005 год (Фото: Александр Поляков / РИА Новости)

Поэт-песенник Николай Зиновьев умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Клуб писателей Центрального дома литераторов.

Прощание с Зиновьевым пройдет в воскресенье, 19 августа, в малом зале ЦДЛ. Поэта похоронят на Химкинском кладбище.

Зиновьев родился в Москве, окончил факультет журналистики Литературного института им. А. М. Горького. С ним сотрудничали композиторы Эдуард Артемьев, Раймонд Паулс, Игорь Николаев. Песни на его стихи вошли в репертуар Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева. Зиновьев является автором песен «Паромщик», «Светофор зеленый», «Казанова» и других.

Поэт многократно становился лауреатом фестиваля «Песня года».