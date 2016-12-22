Напавшего на экс-сотрудника штаба Навального приговорили к работам

Мировой суд по Мещанскому району Москвы приговорил Алексея Щербакова к 11 месяцам исправительных работ за нападение на бывшего главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что на протяжении этого срока 10% от зарплаты Щербакоа будут вычитаться в доход государства. «Нападение уркагана со стальной трубой в нашем государстве так оценивается», — написал Ляскин в Twitter, комментируя приговор.

Нападение на Ляскина было совершено в сентябре 2017 года. По его словам, неизвестный напал на него со спины и несколько раз ударил железной трубой, а потом скрылся. Полиция задержала Щербакова спустя несколько дней. Он заявил, что Ляскин сам нанял его для инсценировки нападения на себя, пообещав в качестве вознаграждения 150 тыс. руб. По его словам, в качестве задатка Лякин передал ему 10 тыс. руб. Сам пострадавший назвал заявление об инсценировке попыткой дискредитировать его.