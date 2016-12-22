В Таиланде студентам запретили поцелуи и объятия

Кабинет министров Таиланда утвердил новые правила Министерства образования, которые запрещают учащимся проводить общественные собрания, неуместные проявления чувств и действия, вызывающие общественное недовольство, сообщает The Nation.



Новые правила представляют собой обновленное «Положение о поведении учащихся» от 2005 года, которое предостерегало учащихся от публичного проявления чувств и «причинения общественного беспокойства в ночное время».

Согласно новому положению, теперь запрещены публичные собрания, которые могут «нарушать порядок или идти вразрез с моралью, неуместные акты проявления любви и непристойности в частных и общественных местах, а также действия, причиняющие общественные неудобства».

Пресс-секретарь Министерства образования Чалам Аттатам рассказал, что запрет на собрания направлен на предотвращение драк между учащимися.

Директор Фонда защиты детей Монтри Синтавичай отметила, что общественным собраниям и действиям, причиняющим общественное беспокойство, дано слишком широкое определение и под него попадают даже пение или громкая игра на гитаре.

Директор Государственного бюро по делам учащихся, скаутского движения и молодежного движения Красного Креста Таиланда Варат Прыаксакуннан пояснил, что поцелуй в щеку или объятия будут трактоваться как неуместное поведение. Он также добавил, что власти должны внимательно следить за такими праздниками, как День святого Валентина.