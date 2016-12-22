В Крыму обнаружили античный склеп с изображением Геркулеса

Во время раскопок некрополя Кыз-Аул, расположенного на Керченском полуострове, археологи обнаружили украшенный рельефами античный склеп. Об этом «РИА Новости» сообщил директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков.

По его словам, сразу после обнаружения склеп был расчищен. Он отметил, что рельеф располагался возле прохода в главной камере сооружения. Марков также рассказал, что руководитель экспедиции Николай Федосеев считает, что археологи обнаружили склеп с изображением героя древнегреческой мифологии Геркулеса.

«Ученые считают, что это был монументальный каменный склеп с уступчатым перекрытием», — добавил Марков, уточнив, что захоронение оказалось разграбленным.

Он отметил, что дата захоронения в склепе не может быть ранее последней четверти II века н.э. «Подобного рода изображения имеют аналогии в единовременных италийских склепах», — заключил Марков.

В феврале в Керченской городской администрации заявили, что при возведении Крымского моста на территории строительства археологи нашли около 1 млн предметов, из них 100 тыс. были признаны артефактами.