В Петербурге госпитализировали актера из сериала «Убойная сила»

Актер Евгений Леонов-Гладышев, снявшийся, в частности, в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», госпитализирован в Елизаветинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Пятый канал».

Евгений Леонов-Гладышев (Фото: Елена Пальм / Интерпресс / ТАСС)

По информации телеканала, артист находится в реанимации в отделении нейрохирургии. У него внутримозговое кровоизлияние, отмечает «Пятый канал».

В Елизаветинской больнице РБК подтвердили факт госпитализации Леонова-Гладышева. «Он лежит в отделении нейрохирургии, поступил накануне», — сказали в справочной медицинского учреждения.

Евгений Леонов-Гладышев родился в 1952 году в Вильнюсе. Окончил Ленинградский государственный институт сценических искусств (ЛГИТМиК), актер театра и кино, а также кинорежиссер. Играл в ряде спектаклей «Театра на Васильевском», также сыграл роль оперативника из Ярославля Васи Векшина в картине «Место встречи изменить нельзя». В сериале «Убойная сила» снимался в роли Анатолия Павловича Шишкина. Народный артист России.