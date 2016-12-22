NASA рассказало о названном в честь Ареты Франклин астероиде

Вокруг Марса сейчас вращается астероид, названный в честь американской певицы Ареты Франклин. Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте NASA в Twitter.

«Мы опечалены потерей Ареты Франклин», — говорится в сообщении агентства. «Астероид 249516 Арета, найденный нашей миссией NEOWISE и названный в честь певицы, чтобы почтить память «королевы соула», продолжит вращаться вокруг Марса».

Этот астероид был обнаружен в 2010 году, его диаметр — более 4 км. Спустя четыре года он получил имя певицы.

Арета Франклин умерла в минувший четверг, ей было 76 лет. Несколько лет певица боролась с раком поджелудочной железы. Будущая «королева соула» и одна из наиболее успешных в коммерческом отношении певиц в мире начала карьеру в 1960-е годы. В 1987 году она стала первой женщиной, чья имя появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. Является лауреатом 18 премий «Грэмми».