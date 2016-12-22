Депутаты Верховной рады подрались в прямом эфире из-за гей-парада

Депутаты Верховной рады Игорь Мосийчук из «Радикальной партии» и представитель депутатской группы «Воля Народа» Сергей Шахов подрались в эфире телеканала «Прямой». Об этом сообщается на сайте телеканала. Кроме того, он выложил в You Tube видео произошедшего.

Видео: prm.ua



Как отмечается в сообщении, драка началась, когда Шахов сказал, что Мосийчуку не следует ходить на гей-парады. После этих слов, член «Радикальной партии» поднялся.



На кадрах видно, как оба депутата стоят и спорят друг с другом. Затем Шахов взял Мосийчука за горло и с оскорблением оттолкнул его так, что он упал на пол. Мосийчук взял трость и начал бить своего оппонента. Затем Шахов взял за руку члена «Радикальной партии» и оттолкнул его. Ведущая вмешалась и остановила дерущихся.

По данным телеканала «Прямой», депутаты затем подрались после эфира, но уже в лифте офиса телеканала.

«Марш равенства» прошел в Киеве 17 июня. В нем приняли участие 5 тыс. человек. Шествие пытались перекрыть более 150 человек. В результате между участниками марша и их оппонентами произошли столкновения. Полиция вмешалась в происходящее. Против участников марша и их противников были применены газовые баллончики. Всего были задержаны 56 человек. В результате потасовки пострадали пять сотрудников правоохранительный органов.