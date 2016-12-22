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СМИ опубликовали видео ЧП при разгрузке корабля в Новороссийске
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СМИ опубликовали видео ЧП при разгрузке корабля в Новороссийске
Общество, 16 авг, 23:57
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СМИ опубликовали видео ЧП при разгрузке корабля в Новороссийске

Телеканал «Россия 24» на YouTube опубликовал видео, на котором запечатлено ЧП во время разгрузки корабля в морском торговом порту  города Новороссийск.

Видео: vesti.ru

Как отмечается на сайте «Вестей», кадры были сняты рабочим порта 20 июля. Автор видео рассказал, что с судна выгружали опоры для крана. Одна их них уже была над причалом, когда сорвалась и упала на землю. Опора проломила причал и смяла контейнер.

Рабочий, который снял видео, сообщил, что инцидент произошел из-за технолога, который неверно «рассчитал строповку». Как отмечает телеканал, в результате произошедшего никто не пострадал.

Теги: Новороссийск , ЧП , происшествие
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