В Италии произошел взрыв у отделения партии «Лига»

В Италии у входа в здание, где расположена ячейка правой партии «Лига», на севере страны, сработало взрывное устройство. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Отмечается, что взрыв произошел в городе Виллорба к северу от Венеции. Кроме того, у отделения «Лиги» нашли еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Его обезвредили саперы. В результате случившегося никто не пострадал.

Лидером правой партии «Лига» является глава МВД Италии Маттео Сальвини. «Они пытаются остановить нас, но агрессоры и преступники нас не пугают», — отметил он, комментируя произошедшее.

Глава области Венеция Лука Дзайя осудил атаку.