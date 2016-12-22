В Нидерландах отказались признать пастафарианство религией

Государственный совет Нидерландов отказался признать, что пастафарианство (Церковь летающего макаронного монстра) является религией, и запретил членам организации фотографироваться на документы с дуршлагом на голове, поскольку это не является религиозным убеждением. Об этом сообщается на сайте госсовета.



«Свобода вероисповедания не требует исключения из общего правила для приверженцев этого движения в том, что голова на фотографиях на паспорт и водительские права должна быть открыта», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что жительница Неймегена подала заявление на получение удостоверения личности и водительских прав, предоставив фотографии, на которых она была в дуршлаге. Мэр города отказался выдать запрошенные документы, поскольку фотографии не соответствовали применяемым правовым критериям.



Пастафарианство в 2005 году основал выпускник университета штата Орегон физик Бобби Хендерсон в знак протеста против решения департамента образования штата Канзас, требующего ввести в школьный курс концепцию «разумного замысла» как альтернативу эволюционному учению. Хендерсон заявлял, что верит в сверхъестественного создателя, похожего на макароны и тефтели — Летающего Макаронного Монстра (ЛММ), и призывал к изучению пастафарианства в школах наряду с другими религиями.