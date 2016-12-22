В Анталье экстренно сел самолет из Туниса с российскими туристами

Аэропорт турецкой Антальи незапланированно принял российский чартер авиакомпании Nordwind, следовавший рейсом Тунис — Ростов-на-Дону. Об этом РБК сообщили в справочной аэропорта.
«Пилот запросил экстренную посадку, самолет успешно приземлился. Сейчас все пассажиры уже покинули лайнер, ожидают замену самолета», — сообщили в справочной. Представители турецкого аэропорта добавили, что самолет приземлился примерно в 13:20 мск.
В справочной рассказали, что причиной экстренной посадки стала неисправность самолета.
Источник «Интерфакса» в аэропорту Антальи уточнил, что у российского чартера в воздухе возникли проблемы с двигателем. По данным собеседника агентства, на борту самолета находились более 150 российских граждан, летевших из Туниса. «Северный ветер» в скором времени предоставит резервный борт, чтобы перевезти граждан России домой.
Позднее в пресс-службе «Северного ветра» сообщили РБК, что для пассажиров был подготовлен резервный борт А321. «Планируется прибытие рейса в аэропорт Ростова-на-Дону в 19:00 мск», — сообщили в авиакомпании.