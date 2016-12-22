Дэниел Рэдклифф обратился к поклонникам на якутском языке

Актер Дэниел Рэдклифф, наиболее известный по роли Гарри Поттера, записал видеообращение для поклонников из Якутии. Артист пригласил фанатов на фестиваль популярной культуры Ykt Geek Fest и пожелал им удачи на якутском языке. Видео опубликовано в официальной группе мероприятия в Instagram.

«Я очень-очень счастлив, что есть такие мероприятия, как Ykt Geek Fest, где каждый может с энтузиазмом и азартом выражать себя и свою любовь к этой культуре. Также мне очень приятно поприветствовать людей, которые, я уверен, являются самыми северными фанатами во всем мире», — говорит актер.

Рэдклифф также выразил надежду, что зрители смогут посмотреть его новый фильм «Опасное задание».

https://www.instagram.com/p/BmgGpNGn73I/?taken-by=yktgeekfest5

Как рассказал «РИА Новости» организатор фестиваля Егор Давыдов, Рэдклифф был приглашен на Ykt Geek Fest в качестве почетного гостя, однако актер заявил, что не сможет приехать из-за плотного графика съемок.

Впервые актер появился на экранах в 9-летнем возрасте, сыграв главного героя в фильме «Гарри Поттер и Философский камень». Позднее он снялся в фильме ужасов «Женщина в темном» (2012), в мини-сериале по мотивам рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» (2012–2013), трагикомедии «Человек — швейцарский нож» (2016) и других лентах.

Ykt Geek Fest проводится с 2014 года в Якутске (Республика Саха).