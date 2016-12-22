Начальник Генштаба ВСУ оценил потребности украинской армии в $4 млрд

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко оценил минимальные потребности украинской армии в 2019 году в $4 млрд. Об этом он заявил в интервью Би-би-си Украина.

«Мы подсчитали, это должна быть сумма примерно 112 млрд грн [$4 млрд]. И это минимальная потребность для армии», — отметил он, добавив, что на данный момент на нужды армии обещают выделить 82 млрд грн ($2,9 млрд). Однако, по словам Муженко, этого недостаточно, чтобы поддерживать армию в боеспособном состоянии.

Муженко также подчеркнул, что из-за материальных проблем ВСУ наблюдается отток военных кадров. По этой причине приходится набирать новых контрактников и заново готовить их. На взгляд начальника Генштаба, для того чтобы усилить армию, необходимо всегда держать «мощное ядро», не допуская утечки кадров.

По мнению начальника Генштаба, необходимо поднять базовое денежное обеспечение​ военнослужащих минимум в два раза — тогда это будет «хороший уровень материальной компенсации».​