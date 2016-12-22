Начальник Генштаба ВСУ оценил потребности украинской армии в $4 млрд

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко оценил минимальные потребности украинской армии в 2019 году в $4 млрд. Об этом он заявил в интервью Би-би-си Украина.
«Мы подсчитали, это должна быть сумма примерно 112 млрд грн [$4 млрд]. И это минимальная потребность для армии», — отметил он, добавив, что на данный момент на нужды армии обещают выделить 82 млрд грн ($2,9 млрд). Однако, по словам Муженко, этого недостаточно, чтобы поддерживать армию в боеспособном состоянии.
Муженко также подчеркнул, что из-за материальных проблем ВСУ наблюдается отток военных кадров. По этой причине приходится набирать новых контрактников и заново готовить их. На взгляд начальника Генштаба, для того чтобы усилить армию, необходимо всегда держать «мощное ядро», не допуская утечки кадров.
По мнению начальника Генштаба, необходимо поднять базовое денежное обеспечение военнослужащих минимум в два раза — тогда это будет «хороший уровень материальной компенсации».