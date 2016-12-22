В Крыму заявили о планах открыть паромное сообщение с Турцией
Экономика, 13:27
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В Крыму заявили о планах открыть паромное сообщение с Турцией
Крым планирует возобновить паромное сообщение с Турцией. Об этом заявил гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков, сообщает «РИА Новости».
Он отметил, что переговоры с экспедитором грузов уже состоялись.
«Порты, которые будут задействованы в будущей паромной линии, сообщим дополнительно», — добавил Волков.
Гендиректор Крымских морских портов отметил, что паромную линию планируется открыть осенью 2018 года.
Паромное сообщение действовало между Севастополем и турецким Зонгулдаком. В марте 2017 года сообщение было остановлено по решению турецкой стороны.