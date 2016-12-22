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В Ростовской области грузовик въехал в стоящие на обочине машины
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В Ростовской области грузовик въехал в стоящие на обочине машины
Общество, 09:17
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В Ростовской области грузовик въехал в стоящие на обочине машины

В Ростовской области грузовик въехал в два легковых автомобиля, стоящих на обочине. В результате пострадали четыре человека, включая двух детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло на севере Ростовской области в Миллеровском районе в 04:00 по местному времени (совпадает с московским). Участниками аварии стал грузовик Scania и две машины Audi.

«В результате ДТП пострадали и были госпитализированы четыре человека: два взрослых в Ауди Q5 и две девочки 2006 года рождения в Ауди Q7», — уточнили в региональном ГУ МВД.

О причинах происшествия в полиции пока не сообщили. Обстоятельства ДТП выясняются.


 

Теги: Ростовская область , грузовик , ДТП , машины
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