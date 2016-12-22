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Издание в США объяснило невозможность завоевания России
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Издание в США объяснило невозможность завоевания России
Общество, 05:52
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Издание в США объяснило невозможность завоевания России

Победить Россию в обычной войне невозможно, считают авторы американского издания We Are the Mighty, специализирующегося на обсуждении вооруженных сил разных стран и истории конфликтов. Основным препятствием они называют климат.

Напоминая историю Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны, авторы заявили, что воевать в 11 часовых поясах будет непросто любому захватчику. К этому они предлагают добавить особенности климата, а также то, что бывшие советские республики в большинстве своем «будут сражаться за своих российских друзей».

Далее авторы описывают трудности боев в «казахских пустынях, горах Кавказа, а также на замерзших берегах Черного и Каспийского морей». К тому же они указывают, что на всей этой территории живут опытные охотники, которые без всяких сомнений убьют каждого, кто придет на их землю.

Россия занимает не первое место по непобедимости, уступая США. В этом случае авторы аргументировали свою позицию тем, что благодаря разрешению на покупку оружия, почти все население страны умеет им пользоваться. Приводятся трудности боев за небоскребы Нью-Йорка. «Если же противник сумеет занять крупные города, то столкнется с хорошо организованными и вооруженными группами бандитов и экстремистов», - указывают авторы и в качестве подтверждения своих слов приводят карту преступных группировок Лос-Анджелеса.

Афганистан трудно будет захватить из-за сложного рельефа, Китай из-за слишком большого населения. На пятое место в рейтинге авторы поставили Индию. По их словам, эта страна создала подводный флот, который помешает высадке противника на побережье. Еще одним аргументом в пользу Индии являются Гималаи, «где будет сложно оказывать поддержку с воздуха».

We Are the Mighty - издание, которое ведут ветераны американской армии, члены семей военнослужащих, а также обычные любители военной истории.
Теги: армия
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