В Италии два человека погибли при столкновении самолета с проводами
Общество, 03:37
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В Италии два человека погибли при столкновении самолета с проводами
Легкомоторный самолет Piper PA-18 Super Cub столкнулся с кабелем высокого напряжения и разбился в итальянской провинции Тревизо, два человека погибли, сообщает агентство ANSA.
Воздушное судно упало в русле реки Пьяве. Инцидент произошел около 19:00 в среду, 15 августа (20:00 мск), сообщает Repubblica.Сотрудники спасательных служб отправились на место происшествия на вертолете. К моменту прибытия пожарных тела двух человек, находившихся на борту самолета, успели обгореть.
По данным Oggi Treviso, погибших звали Маттео Пассателло и Орнелла Пилло, оба они жили в городе Виллорба.
Piper PA-18 Super Cub — двухместный легкомоторный самолет, созданный американской компанией Piper. Он выпускался с 1949 года. Всего было выпущено свыше 9 тыс. самолетов.