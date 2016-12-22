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Экс-глава РЖД Якунин получил от мусульман России медаль «За заслуги»
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Экс-глава РЖД Якунин получил от мусульман России медаль «За заслуги»
Общество, 02:11
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Экс-глава РЖД Якунин получил от мусульман России медаль «За заслуги»

Совет муфтиев России наградил медалью «За заслуги» Владимира Якунина, бывшего главу РЖД и председателя попечительского совета фонда Андрея Первозванного, сообщается на сайте фонда.

Там рассказали, что Якунин получил награду за «огромные заслуги перед многонациональным народом Российской Федерации в деле укрепления духа доверия и сотрудничества между людьми разных религиозных традиций», а также за поддержку идей Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации.

Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин отметил работу Якунина на государство, помощь в строительстве Московской соборной мечети и его усилия для диалога между мусульманами, христианами и иудеями на Родосском форуме.

В фонде отметили, что медаль «За заслуги» от мусульман России могут получить и представители других религий, выступающие за усиление взаимопонимания и толерантности между последователями разных конфессий.

Якунин занимал пост президента РЖД с 2005 по 2015 год. После отставки он продолжил свою работу в рамках Родосского форума, международной неправительственной организации, которая изучает проблемы диалога между представителями разных культур.

Теги: Владимир Якунин , мусульмане , награда
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