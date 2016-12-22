Россия экстрадирует в Армению продюсера Мартиросяна

Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры об экстрадиции в Армению кинопродюсера Степана Мартиросяна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что судебная коллегия постановила «оставить без изменений, признать законным и обоснованным» решение Генпрокуратуры. Представитель суда добавила, что Мартиросян будет экстрадирован в ближайшее время.

Генпрокуратура постановила экстрадировать в Армению Мартиросяна 15 декабря 2017 года. Продюсер обжаловал это решение, однако в январе Мосгорсуд отказал в удовлетворении его ходатайства. Тогда защита Мартиросяна обратилась в Верховный суд, который в апреле отменил постановление Мосгорсуда и направил на новое рассмотрение. 24 мая Мосгорсуд признал это решение законным.

С октября 2017 года Мартиросян находился в одном из московских СИЗО в связи с запросом о выдаче. В Армении его обвиняют в мошенничестве, ему вменяется ущерб на сумму более $47 млн. Мартиросян, который проживал в США, в качестве исполнительного продюсера участвовал в создании фильмов «Уцелевший», «Город порока», «План побега» и других.