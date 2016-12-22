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В Москве умер летчик-испытатель Иван Ведерников
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В Москве умер летчик-испытатель Иван Ведерников
Общество, 17:29
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В Москве умер летчик-испытатель Иван Ведерников

В Москве умер 94-летний заслуженный летчик-испытатель Иван Ведерников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ПАО «Туполев».

Ведерников родился 17 ноября 1923 года в селе Новокраснянка на Украине. С началом войны был призван в армию. К 1944 году окончил военную авиационную школу летчиков в Омске и объединенное военное авиационное училище в Грозном, в 1945 году совершил шесть боевых вылетов в 35-м гвардейском бомбардировочном авиаполку на бомбардировщике Пе-2.

После войны до увольнения в запас в январе 1962 года он был летчиком-испытателем научно-исследовательского института ВВС. Работал с бомбардировщиками Ту-16 и Ту-95, пассажирскими самолетами Ту-114 и Ту-116.

Затем Ведерников перешел на работу в опытное конструкторское бюро А.Н.Туполева, где до 1990 года был летчиком-испытателем, а потом, до 2016-го — инженером-методистом. Тестировал противолодочные самолеты Ту-142 и Ту-142М, военный самолет Ту-95РЦ, пассажирские Ту-104, Ту-124, Ту-114, Ту-134, Ту-144, Ту-154, а также их модификации.

3 сентября 1981 года он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Теги: летчик-испытатель , смерть
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