В Турции освободили главу местного отделения Amnesty International

Турецкий суд постановил освободить из тюрьмы главу местного представительства правозащитной организации Amnesty International Танера Килича, передает Reuters со ссылкой на одного из руководителей организации.



Килича задержали в его доме 7 июня 2017 года. Его заподозрили в причастности к группировке проповедника Фетхуллаха Гюлена. Последнего Анкара обвиняет в попытке организации государственного переворота.

В Amnesty International осудили задержание их представителя.

Килич возглавляет турецкое подразделение Amnesty International с 2014 года. Он неоднократно критиковал правительство страны.

Попытка госпереворота была предпринята в Турции в июле 2016 года. Тогда власти арестовали 50 тыс. человек по подозрению в причастности к группировке Гюлена, скрывающегося на территории США. Помимо этого 150 тыс. человек были уволены со своих должностей.



