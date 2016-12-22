Умер советский оперный певец Тео Майсте

Тео Майсте в роли Бориса Годунова. 1985 год (Фото: Вольдемар Мааск / РИА Новости)

В Эстонии в возрасте 86 лет скончался оперный певец Тео Майсте. Об этом сообщается на сайте Национальной оперы.

Майсте в 1962 году окончил Таллинскую консерваторию.​ Работал в театре «Ванемуйне», а также в эстонском театре оперы и балета. За свою карьеру играл в постановках «Борис Годунов», «Дон Жуан», «Фауст» и других. Также снимался в фильмах «Оперный бал» и «Розы с юга». С 1970 года преподавал в Таллинской консерватории.

В 1977 году Майсте стал лауреатом премии Георга Отса, в 2002 году получил государственную награду — орден Белой звезды четвертого класса.