В Германии правительство решило закрепить в документах третий пол

Правительств Германии приняло решение о закреплении в книгах записи актов гражданского состояния (загс) третьего пола, сообщается в Twitter официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта.



Согласно поправкам, к закрепленным в законодательстве двум полам добавится «иной» пол. Это сделано ради так называемых интерсексуалов — людей, которые с рождения обладают признаками обоих полов.

Законопроект разрабатывался в соответствии с решением Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.



По оценке совета по этике Германии, в стране насчитывается около 80 тыс. интерсексуалов. Операция, которая позволяет им однозначно определить пол хирургическим путем, зачастую приводит к осложнениям.

