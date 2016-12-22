«Россети» предложили вывести ФСК из-под прямого контроля правительства

Холдинг «Россети» добивается исключения своей дочерней Федеральной сетевой компании (ФСК) из числа работающих на основании директив правительства России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в настоящее время вопрос изъятия ФСК из этого списка рассматривается на уровне курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака.

В аппарате замглавы правительства факт рассмотрения вопроса подтвердили, отметив, что окончательного решения пока не принято. ​Если кабмин все-таки примет сторону «Россетей», то ключевые корпоративные решения в ФСК будут приниматься на основании внутренних приказов холдинга.

Представитель ФСК пояснил РБК, что курировать компанию было поручено правительству, которому указом президента надлежит обеспечить сохранение контроля государства за деятельностью ФСК. Для исполнения этой задачи контроль должен быть сохранен, подчеркнули в компании.

Представитель «Россетей» не ответил на запрос РБК.