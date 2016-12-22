В работе Tele2 произошел сбой

Более тысячи жителей десяти регионов России пожаловались на сбои в работе Tele2. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.

В частности, наибольшее количество отчетов о сбоях поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Иркутска, Перми, Красноярска и Нижнего Новгорода. По данным портала, более 40% жалоб связаны со сбоем работы всех сервисов, 28% жалоб — на помехи при использовании мобильной связи и еще 28% — на сложности при работе в интернете.

В пресс-службе Теlе2 отметили РБК, что некоторые абоненты могли испытывать сложности при пользовании интернетом, при этом голосовая связь работала в штатном режиме.

«Техническая служба компании оперативно обнаружила проблему с доступом в интернет и устранила неполадку в течение 20 минут», — добавили в представители Теlе2.

В компании уточнили, что проблема была обнаружена в 11:10 мск, а устранена — в 11:30 мск. После этого количество жалоб сократилось: в 13:00 мск Downdetector зафиксировал около 50 обращений.