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КамАЗ открыл «дочку» в Индонезии
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КамАЗ открыл «дочку» в Индонезии
Бизнес, 13:43
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КамАЗ открыл «дочку» в Индонезии

КамАЗ создал дочернюю компанию в Индонезии со 100-процентным иностранным капиталом. Об этом сообщается на сайте производителя.​

«Компания, получившая название PT. Kamaz Trucks Indonesia, стала хабом для КамАЗа в Индонезии и получила статус официального импортера», — говорится в сообщении.

Директор дочерней компании Сергей Галстян отметил, что в качестве дистрибьютора в Индонезии была выбрана компания PT. Pusaka Bumi Transportasi.

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Гендиректор «Внешнеторговой компании КамАЗ» Рафаил Гафеев пояснил, что Индонезия интересна компании своей емкостью рынка и динамикой его развития. По его словам, уже в ближайшем будущем PT. Kamaz Trucks Indonesia вместе с дистрибьютором создаст сервисные центры на индонезийских островах Ява, Суматра и Калимантан.

Теги: дочерняя компания , Индонезия , КамАЗ
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