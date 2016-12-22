В Японии предупредили о возможном извержении вулкана на юго-западе страны
Общество, 11:45
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В Японии предупредили о возможном извержении вулкана на юго-западе страны
В Японии готовятся к эвакуации жителей острова Кутиноэрабу в юго-западной префектуре Кагосима, после того как уровень опасности извержения вулкана Синдакэ был повышен со второго до четвертого по пятибалльной шкале. Соответствующее предупреждение размещено на сайте Национального метеорологического управления Японии.
«Жителям жилых районов префектуры Кагосима рекомендуется соблюдать осторожность», — говорится в сообщении.
По данным Kyodo, все жители острова к концу дня должны находиться не ближе 3 км к кратеру Синдакэ. При правительстве Японии был создан кризисный штаб, который займется анализом обстановки.
Последний раз вулкан Синдакэ извергался 29 мая 2015 года.