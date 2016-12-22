Пассажирский автобус столкнулся с «КамАЗом» в Воронежской области

Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Воронежской области. Как сообщается на сайте регионального управления МВД, автобус следовал из Москвы в Симферополь.

Авария произошла в Бобровском районе на 610-м км дороги М-4 «Дон». 52-летний водитель автобуса Setra допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, движущимся впереди в попутном направлении.

«В результате ДТП пассажир автобуса, 43-летняя жительница Крыма скончалась на месте происшествия. 33-летний мужчина и женщины в возрасте 35, 42, 47 лет получили телесные повреждения», — сказано в сообщении. Все пострадавшие были госпитализированы. Всего в пассажирском автобусе были 51 человек, в том числе шестеро детей.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.