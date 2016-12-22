В Белоруссии умер актер из сериала «Каменская»

Народный артист Белоруссии ​Николай Кириченко умер во вторник на 73-м году жизни. Об этом сообщается в Facebook Национального академического театра имени Янки Купалы.

«14 августа ушел из жизни купаловец и учитель — Кириченко Николай Михайлович. Искренний, добрый, он всегда очаровывал своей внимательностью и преданностью», — говорится в сообщении.

Кириченко начал играть в Брестском областном драматическом театре, а с 1971 года он входил в труппу Национального академического театра имени Янки Купалы. С 2005 года в течение четырех лет он возглавлял Купаловский театр. В 2006 году ему присвоили звание народного артиста Белоруссии. Также он являлся доцентом Академии искусств и преподавал на театральном факультете.

Николай Кириченко также известен работами в кино. Среди его ролей — Иштван​ Бартош​ в сериале «Каменская», Берия в фильме «В августе 44-го…», доктор в «Охоте на гауляйтера».