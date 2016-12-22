В Саратовской области застрелили судью

В Саратовской области убили судью Энгельсского районного суда Рината Кудашева. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель регионального следственного управления СКР. До этого о происшествии со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало местное агентство «Взгляд-инфо».

Убийство, по его данным, произошло в ночь на 15 августа в селе Балтай. Житель именно этого населенного пункта, как уточнила затем официальный представитель МВД России Ирина Волк, был задержан по подозрению в совершении этого преступления. Орудием убийства, по данным «Взгляд-инфо», было охотничье ружье.

«15 августа в дежурную часть <...> главного управления МВД по Саратовской области поступило сообщение о госпитализации с огнестрельными ранениями мужчины 1978 года рождения, который впоследствии скончался», — рассказали в свою очередь в полиции, заметив, что для раскрытия происшествия было создано несколько следственно-оперативных групп, а на место убийства выехали руководители подразделений ведомственного главка. По горячим следам, по данным представителя регионального СК, удалось задержать жителя Балтая 1957 года рождения.

В настоящий момент в отношении него проводятся следственные действия, уточнили в Следственном комитете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, задержанный, как отмечает «Взгляд-инфо», является родственником судьи. Преступление, по информации источника агентства, могло быть совершено на бытовой почве. Эту информацию «РИА Новости» подтвердил собеседник в правоохранительных органах региона. Остальных деталей случившегося источники не уточнили.

Судьей Энгельсского районного суда Кудашев был назначен в 2015 году. До этого с 2008 года ​погибший осуществлял полномочия мирового судьи на одном из участков в Энгельсе.