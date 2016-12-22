CNN узнал о расследовании Пентагона в отношении своего пресс-секретаря

Генеральный инспектор Минобороны США проводит внутреннее расследование в отношении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт. Сотрудники министерства обвинили ее в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.

​По данным телеканала, она использовала некоторых сотрудников для выполнения своих личных поручений. Например, она поручала забрать вещи из химчистки, ходить для нее в аптеку, подвозить до офиса, когда на улице шел снег, работать над ее ипотечными и другими финансовыми документами, а также приносить ей обед из столовой. В данный момент Уайт не уличили в нарушении федеральных правил или политики.

По данным источников CNN, было опрошено около 12 сотрудников Минобороны США. В то же время некоторые сотрудники выполняли поручения Уайт добровольно, так как считали, что она очень загружена работой.

Согласно этике министерства, должностные лица не могут просить подчиненных использовать свое рабочее время для выполнения поручений, не относящихся непосредственно к работе Пентагона.

Дана Уайт стала пресс-секретарем Пентагона в 2017 году и подчиняется непосредственно министру обороны Джеймсу Мэттису.