ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,29 65,79 EUR Нал. 76,40 74,67 USD Бирж. 66,34 -1,46 EUR Бирж. 75,29 -2,04 USD ЦБ. 66,75 -1,47 EUR ЦБ. 76,23 -1,42 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 6311,00 +330,00 IMOEX 2282,88 -0,12% RTSI 1081,50 +2,05% Brent 72,66 +0,79% DJIA 25299,92 +0,45% Nasdaq 7870,89 +0,65%
CNN узнал о расследовании Пентагона в отношении своего пресс-секретаря
Лента новостей
Власти обсудят сохранение льгот в старых границах пенсионного возраста 08:01, Экономика Российскому танкеру «Механик Погодин» опять запретили выход из Херсона 07:50, Общество Турция повысила пошлины на американские товары 07:39, Политика Команда Трампа подала иск на бывшую сотрудницу Белого дома 07:28, Политика CNN узнал о расследовании Пентагона в отношении своего пресс-секретаря 06:49, Общество Пхеньян сообщил о готовности Путина к скорой встрече с Ким Чен Ыном 06:34, Политика В Денвере девять человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме 06:02, Общество СМИ узнали о планах обязать нефтяников поставлять долю добычи на НПЗ 05:57, Бизнес Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 96 человек 05:37, Общество МВД Италии сообщило о 31 погибшем при обрушении моста в Генуе 05:16, Общество Вице-спикер Рады заявила о цинизме Кремля в вопросе помилования Сенцова 04:42, Политика СМИ выяснили личность совершившего наезд на пешеходов в Лондоне 04:18, Общество «Ведомости» узнали о готовящейся смене владельца НПФ «Будущее» 04:11, Бизнес В Госдепе США опровергли приостановку Договора по открытому небу 03:35, Политика В возрасте 92 лет скончалась оперная певица Валентина Левко 03:09, Общество Пентагон объяснил необходимость космических сил угрозой от России и Китая 03:03, Политика Fort Group поднялась в рейтинге владельцев торговой недвижимости 02:46, Бизнес Премьер-министр Италии уточнил число погибших при обрушении моста в Генуе 02:03, Общество Комитет ООН признал российский закон о гей-пропаганде дискриминационным 01:50, Общество СК показал видео задержания мэра Оренбурга 01:26, Общество «Мои проповеди — простые»: как Эдуард Успенский придумывал своих героев 01:23, Фотогалерея  «Газпром» ходатайствовал о прекращении дела по Nord Stream 2 в Польше 01:08, Бизнес СМИ узнали причину смерти Эдуарда Успенского 00:26, Общество Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына 00:24, Политика Манафорт отказался давать показания в суде 00:15, Политика Минтранс рассказал о задержке сдачи работ по безопасности Крымского моста 00:12, Бизнес Замминистра транспорта Италии заявил о планах снести обрушившийся мост 14 авг, 23:32, Общество Умер Эдуард Успенский 14 авг, 23:28, Общество
CNN узнал о расследовании Пентагона в отношении своего пресс-секретаря
Общество, 06:49
0
CNN узнал о расследовании Пентагона в отношении своего пресс-секретаря

Генеральный инспектор Минобороны США проводит внутреннее расследование в отношении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт. Сотрудники министерства обвинили ее в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.

​По данным телеканала, она использовала некоторых сотрудников для выполнения своих личных поручений. Например, она поручала забрать вещи из химчистки, ходить для нее в аптеку, подвозить до офиса, когда на улице шел снег, работать над ее ипотечными и другими финансовыми документами, а также приносить ей обед из столовой. В данный момент Уайт не уличили в нарушении федеральных правил или политики.

По данным источников CNN, было опрошено около 12 сотрудников Минобороны США. В то же время некоторые сотрудники выполняли поручения Уайт добровольно, так как считали, что она очень загружена работой.

Согласно этике министерства, должностные лица не могут просить подчиненных использовать свое рабочее время для выполнения поручений, не относящихся непосредственно к работе Пентагона.

Дана Уайт стала пресс-секретарем Пентагона в 2017 году и подчиняется непосредственно министру обороны Джеймсу Мэттису.

Теги: Пентагон , расследование , злоупотребления полномочиями
Главное
Власти обсудят сохранение льгот в старых границах пенсионного возраста Экономика
Материалы по теме
СМИ узнали об уголовном деле о злоупотреблениях в фонде Доктора Лизы Общество
Главу администрации Советска заподозрили в злоупотреблении полномочиями Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter