В возрасте 92 лет скончалась оперная певица Валентина Левко

В Москве в возрасте 92 лет скончалась народная артистка РСФСР, оперная певица Валентитна Левко. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

«Сегодня в 9 часов вечера в Москве после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни певица, народная артистка РСФСР Валентина Левко», — рассказала она.

​Представитель пресс-службы Большого театра сообщил «РИА Новости», что похороны певицы состоятся на Троекуровском кладбище. Он добавил, что прощание, скорее всего, пройдет в Академии им. Гнесиных. Дата и время прощания и похорон станут известны позже.

Валентина Левко родилась 13 августа 1926 года в Москве. С восьми лет она начала посещать уроки игры на скрипке, а петь стала с 12 лет. В 1948 году она окончила музыкальное училище им. Гнесиных, а затем поступила на оркестровый факультет ГМПИ (РАМ) им. Гнесиных. В 1960 году она стала солисткой Большого театра, а спустя три года получила второй диплом в Московской консерватории им. П.И.Чайковского, но уже как оперная и концертно-камерная певица. Голос Левко звучит в таких фильмах, как «Свадьба в Малиновке», «Простая история» и других.