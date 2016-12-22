Французский телеканал извинился за сюжет про Путина и «охоту на тигра»

Телеканал France2 признал ошибку в сюжете про российского президента Владимира Путина, в котором утверждалось, что он охотился на тигра. Об этом сообщается в Twitter телеканала.

«Это не фейковые новости, а непреднамеренная ошибка, о которой дирекция информации France Televisions сожалеет. Мы сообщим об ошибке в 20-часовом эфирном блоке», — говорится в сообщении.

На неточность в сюжете сначала обратила внимание газета Libération, а затем и франкоязычный канал RT. По данным издания, сюжет про Путина вышел в эфир 10 августа. В нем рассказывалось, как отдыхают лидеры разных стран. Ведущая сообщила, что Путин занимается «охотой на тигра в Сибири, дайвингом в ледяных водах озера Байкал».

Как отмечает RT, телеканал использовал архивные кадры 2008 года, когда Путин принимал участие в мероприятиях по сохранению амурского тигра. Тогда во время рабочей поездки Путин посетил Уссурийский заповедник. Он надел на тигрицу, которая попала в ловушку, спутниковый ошейник.

На следующий день после эфира France2 бывший депутат Европейского парламента и депутат Национального собрания Франции Жан-Люк Меланшон написал 11 августа в Facebook, что телеканал использовал «самую грубую антироссийскую пропаганду».