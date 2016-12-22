В СПЧ рассказали об отмене решения суда о запрете картины Васи Ложкина

Новосибирский областной суд отменил решение о признании картины художника Васи Ложкина «Великая прекрасная России» экстремистской. Об этом сообщила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркорова, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Она отметила, что суд прислушался к доводам совета и отменил решение предыдущей инстанции, которое было вынесено в январе 2016 года. На полотне изображена красным цветом российская территория, где написано желтыми буквами «Великая прекрасная Россия». Вокруг нее черным цветом обозначены другие страны, подписанные «стереотипными националистическими высказываниями».



В СПЧ полагают, что суд, назвав полотно Ложкина экстремистским, не учел, что у картины сатирический, «намеренно гиперболизированный, лубочный характер», в котором нет пропаганды национализма и ксенофобии.

В СПЧ отметили, что своим решением суд «сам того не желая, незаконно и необоснованно» вмешался в свободу творчества, которая гарантируется ст. 44 Конституции. По вопросу о признании картины экстремистской СПЧ обращался в прокуратуру в 2018 году. В своем обращении совет попросил ведомство пересмотреть решение суда и подать апелляцию.

На своей странице в Facebook Ложкин написал, что суд не отменил постановление о признании картины экстремистской, а назначил новый суд и экспертизу. «Грубо говоря, ничего не закончено», — заметил художник.