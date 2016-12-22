Доходы членов правления «Газпрома» выросли на четверть

По итогам первого полугодия 2018 года «Газпром» выплатил членам правления 1,6 млрд руб., указано в отчетности компании за второй квартал (.pdf).

В том числе 420,5 млн руб. выплачено в качестве заработной платы, 1,2 млрд руб. — в виде премии. Еще 29,3 млн руб. члены правления получили в виде иных видов вознаграждения.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы членов правления выросли на четверть. За два квартала прошлого года (.pdf) их заработная плата составила 331,9 млн руб., премии — 985,6 млн руб. Всего члены правления тогда получили 1,3 млрд руб.