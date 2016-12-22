Олимпийского чемпиона Парамонова госпитализировали в тяжелом состоянии

Советский олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Алексей Парамонов госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РБК директор по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Леонид Трахтенберг.

«Он находится в больнице в тяжелом состоянии», — сказал он.

Ранее о госпитализации Парамонова «РИА Новости» сообщил близкий друг футболиста Михаил Захаров. По его словам, в конце июля Парамонов отдал свои награды и медали в музей «Спартака». 22 июля его поместили в пансионат ветеранов труда № 1.

Захаров отметил, что здоровье Парамонова резко ухудшилось и его положили в больницу при Управлении делами президента России. По словам Захарова, у спортсмена почечная недостаточность и онкология, он плохо видит, ему тяжело дышать.

В феврале 2018 года Парамонову исполнилось 93 года. Он четыре раза завоевывал титул чемпиона СССР в составе московского «Спартака».