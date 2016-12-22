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В бельгийском Менене украли Red Bull почти на €1 млн
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В бельгийском Менене украли Red Bull почти на €1 млн
Общество, 17:36
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В бельгийском Менене украли Red Bull почти на €1 млн

В Бельгии неизвестные вывезли со склада в промышленной зоне LAR города Менен около 300 деревянных поддонов с энергетическим напитком Red Bull на сумму €950 тыс. Об этом сообщает газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на прокуратуру.

По словам прокурора, воры действовали профессионально. Они обошли систему видеонаблюдения и, совершив несколько поездок, вывезли около 300 поддонов с энергетиком, что эквивалентно 11 грузовикам. Всего злоумышленникам понадобилось около 12 часов.

«Примечательно, что, несмотря на все меры безопасности, такое все-таки случилось с одним из наших клиентов. Дальнейшая доставка нашим клиентам и партнерам не будет поставлена под угрозу», — приводит издание слова гендиректора Jet Import, одного из крупнейших дистрибьюторов напитков, Стефана Беттенса. Прокуратура начала расследование. Компания предоставила следствию серийные номера всех товаров.

Промышленная зона LAR расположена на границе с Францией.

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