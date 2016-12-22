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В Южной Осетии перенесли начало учебного года из-за событий в Беслане
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В Южной Осетии перенесли начало учебного года из-за событий в Беслане
Политика, 15:57
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В Южной Осетии перенесли начало учебного года из-за событий в Беслане

Министерство образования Южной Осетии перенесло начало учебного года с 1 на 5 сентября из-за Дня скорби по жертвам бесланской трагедии. Об этом сообщила министр образования и науки республики Натали Гассиева, передает агентство РЕС.

«Мы считаем абсолютно неправильным проводить празднества в эти дни, поэтому в знак поддержки и сочувствия людям, которые потеряли родных и близких, принято решение начинать новый учебный год с 5 сентября», — отметила министр.

Гассиева сказала, что 5 сентября в школах пройдут линейки, в которых будут участвовать 805 первоклассников. В ходе мероприятий, посвященных началу учебного года, с учениками будут говорить о трагедии в Беслане.

Захват школы в Беслане. История в фотографиях Еще 25 фото
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1 сентября 2004 года во время праздничной линейки боевики захватили учеников, родителей и преподавателей в школе № 1 Беслана. Всего в заложниках оказались около 1200 человек. На протяжении трех дней боевики удерживали их в заминированном спортивном зале. В операции по освобождению заложников принимали участие сотрудники российского МВД, Министерства обороны и отряд специального назначения ФСБ. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 168 детей. Ответственность за организацию атаки взял на себя Шамиль Басаев.

Теги: Южная Осетия , Беслан , захват заложников
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